У лютому 2025 року Литва повністю припинить електропостачання з Росії та Білорусі, демонтувавши всі лінії електропередачі. Це завершальний етап синхронізації балтійської енергосистеми з Західною Європою.

Про це заявляє LRT.

Литовський оператор системи передачі електроенергії “Litgrid” оголосив про важливий крок у процесі енергетичної незалежності. З 8 лютого наступного року всі лінії електропередачі, що з’єднують Литву з Росією та Білоруссю, будуть повністю відключені.

“Оскільки синхронізація мережі з континентальною Європою наближається, уряд у середу відключив сім 330-кіловольтних зв’язків з Росією та Білоруссю зі списку активів та об’єктів, важливих для національної безпеки”, – зазначається у матеріалі.

Це рішення є частиною комплексної стратегії, що спрямована на повну десинхронізацію литовської енергосистеми від російської та білоруської. Після відключення, лінії електропередачі будуть демонтовані – це остаточно розірве будь-які енергетичні зв’язки з двома країнами.

Наступний етап синхронізації литовської енергосистеми запланований на 9 лютого 2025 року. В цей день балтійські електромережі повністю інтегруються з мережами західноєвропейських країн.