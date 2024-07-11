Про це повідомляє Міністерство оборони Литви.
Зазначається, що у відповідь на запити України цього року Литва вже поставила боєприпаси калібру 155 мм, бронетранспортери M577 та M113, системи боротьби з безпілотниками, необхідне для зимового сезону обладнання та комплекти теплого одягу, боєприпаси до протитанкового гранатомета Carl Gustaf, дистанційні системи детонації RISE-1, генератори та інше забезпечення.
Підтримка України з боку Литви, як зауважують у відомстві, є довгостроковою і становить один мільярд євро. Литва надала Україні військову підтримку на суму близько 641 млн євро. Протягом цього року балтійська країна вже надала підтримку приблизно на 115 мільйонів євро.
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