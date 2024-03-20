Про це повідомляє прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте в мережі X (Twitter).
“Литовський уряд виділив 35 млн євро на придбання снарядів для України у рамках чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів. Разом до перемоги!” – написала вона.
Нагадаємо, що президент Чехії Петр Павел на полях Мюнхенської безпекової конференції оголосив, що Прага знайшла близько 800 тис. боєприпасів (500 тис. калібру 155 мм та 300 тис. – 122 мм) у третіх країнах, які члени ЄС могли б закупити для України. Цю ініціативу вже підтримали 18 держав.
- Німеччина профінансує закупівлю 180 тисяч снарядів для ЗСУ у межах чеської ініціативи.
- Чехія найближчим часом передасть Україні перші 300 000 артилерійських снарядів.
- Бельгія профінансує чеську ініціативу закупівлі снарядів для України на €200 млн.