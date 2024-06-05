Про це повідомляє Delfi.

Так, на фінансування та реалізацію проєкту “Реновація та відновлення школи Зелений Гай (Миколаїв)” заплановано 2,7 млн євро, половину цієї суми виділено з асигнувань держбюджету Фонду співробітництва з метою розвитку та гуманітарної допомоги, решта суми – із внеску цільового партнера.

Запланована тривалість реалізації проєкту – 18 місяців.

Крім того, на фінансування та реалізацію програми “Реабілітація та реінтеграція поранених і постраждалих від війни в Україні” планується виділити 10 млн євро.

Кошти виділяються на реконструкцію реабілітаційного центру травм спинного мозку Дніпровської державної університетської лікарні (до 2,5 млн євро), на реконструкцію відділення Unbroken Львівського міського реабілітаційного центру в селищі Брюховичі (до 5,6 млн євро), а також до 1,9 млн євро для закладів та організацій, які провадять діяльність, пов’язану з послугами реабілітації та реінтеграції, для зміцнення та розвитку послуг, а також на адміністративні витрати цих проєктів.

Запланована тривалість реалізації програми – 24 місяці.