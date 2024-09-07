Про це повідомив Олександр Камишін за підсумками засідання робочої групи на військовій базі “Рамштайн” у Німеччині.
“Отримали нове підтвердження від міністра оборони Литви про виділення € 10 млн на закупівлю української ракети-дрона Паляниця! Скоро ще більше російських міст вивчатимуть такі милозвучні українські слова!” — йдеться у дописі.
За його словами українська делегація на засіданні, презентувала виробничі спроможності української оборонної промисловості, і закликала партнерів закуповувати більше озброєння в українських виробників.
“Подякували данському міністрові оборони за лідерство в закупівлі перших 18 Богдан. Ініціатива ZBROYARI працює”, — додав Камишін.
Представники України також запросили міністрів оборони, присутніх на засіданні, та оборонні компанії їхніх країн до України на другий міжнародний форум оборонних індустрій DFNC2 — Defense Industry Week, який відбудеться на початку жовтня.
Нагадаємо, у день Незалежності України, 24 серпня, наша країна вперше застосувала по ворогу дрон-ракету “Паляниця” вітчизняного виробництва.
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