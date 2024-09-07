Уряд Литви надасть десять мільйонів євро на закупівлю українських ракет-дронів "Паляниця".

Про це повідомив Олександр Камишін за підсумками засідання робочої групи на військовій базі “Рамштайн” у Німеччині.

“Отримали нове підтвердження від міністра оборони Литви про виділення € 10 млн на закупівлю української ракети-дрона Паляниця! Скоро ще більше російських міст вивчатимуть такі милозвучні українські слова!” — йдеться у дописі.

За його словами українська делегація на засіданні, презентувала виробничі спроможності української оборонної промисловості, і закликала партнерів закуповувати більше озброєння в українських виробників.

“Подякували данському міністрові оборони за лідерство в закупівлі перших 18 Богдан. Ініціатива ZBROYARI працює”, — додав Камишін.

Представники України також запросили міністрів оборони, присутніх на засіданні, та оборонні компанії їхніх країн до України на другий міжнародний форум оборонних індустрій DFNC2 — Defense Industry Week, який відбудеться на початку жовтня.

Нагадаємо, у день Незалежності України, 24 серпня, наша країна вперше застосувала по ворогу дрон-ракету “Паляниця” вітчизняного виробництва.