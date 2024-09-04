Про це йдеться на сайті литовського відомства.
За словами МЗС Литви, “ракети і бомби, які влучають у навчальні заклади, лікарні та житлові райони, демонструють відчайдушність Росії і повну зневагу до людського життя та міжнародного гуманітарного права”.
Міністерство також нагадало, що відповідальність за воєнні злочини Росії лежить не лише на виконавцях, але й на тих, хто планує та здійснює військову агресію Кремля проти України.
“Литва разом з міжнародним співтовариством ще раз закликає Росію негайно припинити свою злочинну жорстоку агресію і повторює, що зробить все можливе для подальшого посилення підтримки України”, — зазначили в МЗС Литви.
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