Міністерство закордонних справ Литви викликало представника російського посольства, щоб висловити "рішучий протест" проти останніх терористичних атак РФ на Україну, зокрема обстрілу Полтави 3 вересня.

Про це йдеться на сайті литовського відомства.

За словами МЗС Литви, “ракети і бомби, які влучають у навчальні заклади, лікарні та житлові райони, демонструють відчайдушність Росії і повну зневагу до людського життя та міжнародного гуманітарного права”.

Міністерство також нагадало, що відповідальність за воєнні злочини Росії лежить не лише на виконавцях, але й на тих, хто планує та здійснює військову агресію Кремля проти України.

“Литва разом з міжнародним співтовариством ще раз закликає Росію негайно припинити свою злочинну жорстоку агресію і повторює, що зробить все можливе для подальшого посилення підтримки України”, — зазначили в МЗС Литви.