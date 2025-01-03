Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис оприлюднив наслідки російського обстрілу литовського почесного консульства в Херсоні. Він наголосив на необхідності посилити підтримку України для припинення російської агресії.

Про це він повідомив у мережі Х.

“Така жорстокість і руйнування повинні припинитися. Ми повинні надати Україні більше засобів протиповітряної оборони та інших можливостей, необхідних їй для перемоги”, – підкреслив Будрис.

Міністр поділився фотографіями зруйнованої будівлі консульства, додавши, що ці атаки є своєрідним “новорічним привітанням” від Росії.

Він закликав міжнародну спільноту до активнішої допомоги, зокрема у сфері оборони, щоб Україна могла швидше подолати наслідки війни та досягти перемоги.