Про це він повідомив у мережі Х.
“Така жорстокість і руйнування повинні припинитися. Ми повинні надати Україні більше засобів протиповітряної оборони та інших можливостей, необхідних їй для перемоги”, – підкреслив Будрис.
Міністр поділився фотографіями зруйнованої будівлі консульства, додавши, що ці атаки є своєрідним “новорічним привітанням” від Росії.
Він закликав міжнародну спільноту до активнішої допомоги, зокрема у сфері оборони, щоб Україна могла швидше подолати наслідки війни та досягти перемоги.