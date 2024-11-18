Про це повідомляє пресслужба МЗС Литви.

Під час засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі він наголосив на необхідності активнішого підходу у допомозі Києву.

“Нам потрібна нова переможна стратегія для України, яка ґрунтується на силі та здатності до мобілізації, а не на страху перед ескалацією”, – підкреслив глава литовського МЗС.

Ландсбергіс зазначив, що нинішня стратегія ЄС зазнала невдачі, оскільки страх перед загостренням ситуації обмежує можливості підтримки України. Він закликав Європу об’єднати зусилля та діяти рішучіше для забезпечення перемоги України у війні з Росією.