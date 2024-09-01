Литва мобілізувала 5,5 тисячі цивільних осіб для підтримки оборони країни, які в мирний час виконуватимуть роль зв'язку між населенням і армією.

Про це пише Польське радіо.

У Вільнюському регіоні понад дві з половиною тисячі осіб зголосилися стати добровольцями. Один з них, історик Томаш Божероцький, зазначив, що прагне здобути конкретні навички та бути корисним.

Він підкреслив, що комендатура охоплює не лише підготовку до партизанської війни, а й участь у різних сферах суспільного життя, таких як логістика та психологія.

Основними завданнями комендатур під час війни будуть боротьба з диверсійними групами, захист критичної інфраструктури, встановлення блокпостів та нагляд за евакуацією.

У вересні добровольці пройдуть відбір, а в жовтні розпочнуться спеціалізовані тренінги.