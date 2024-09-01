Про це пише Польське радіо.
У Вільнюському регіоні понад дві з половиною тисячі осіб зголосилися стати добровольцями. Один з них, історик Томаш Божероцький, зазначив, що прагне здобути конкретні навички та бути корисним.
Він підкреслив, що комендатура охоплює не лише підготовку до партизанської війни, а й участь у різних сферах суспільного життя, таких як логістика та психологія.
Основними завданнями комендатур під час війни будуть боротьба з диверсійними групами, захист критичної інфраструктури, встановлення блокпостів та нагляд за евакуацією.
У вересні добровольці пройдуть відбір, а в жовтні розпочнуться спеціалізовані тренінги.
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