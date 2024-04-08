Литва планує розібрати свої закриті ТЕС та надати запчастини для відновлення української енергосистеми.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі національного телемарафону “Єдині новини“.

“Мав розмову з міністром енергетики Литви. Вони взагалі запропонували використати їх станції теплові, які закриті. Використати їх як донорів, тобто можливість розібрати й отримати ті запчастини, які нам потрібні“, – заявив Галущенко.

Міністр також зазначив, що технічну допомогу Україні надає багато інших країн.

Водночас він підкреслив, що найкращим захистом є посилення системи протиповітряної оборони України.

За словами Премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля, протягом останніх тижнів Росія знищила 80% теплоелектроцентралей України. За останні тижні росіяни знищили понад шість гігаватів потужностей української енергомережі.