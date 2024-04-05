Прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте оголосила, що її країна розпочинає програму реабілітації українських військових і виділить на ці цілі близько 15 млн євро.

Про це вона сказала на пресконференції з українським прем’єром Денисом Шмигалем.

“Тому після серйозної підготовки саме сьогодні Литва розпочинає спеціальну програму реабілітації для поранених українських солдатів. Ми сприятимемо розвитку відповідної інфраструктури та послуг трьох балтійських країн у Львові, Дніпрі і Житомирі”, – сказала прем’єрка Литви.

Шимоніте наголосила на потребі допомогти українським солдатам, які виконали свою місію і захищали Україну, Європу та Литву, які постраждали і хочуть повернутися до нормального життя.

“Ми виділимо близько 15 мільйонів євро на ці програми з різних джерел і програм з розвитку. Так само ми сподіваємося, що інші донори долучаться до нас”, – додала вона.