Людмила Кіченок програла фінал парного турніру WTA 500 у Бад-Гомбурзі 2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Людмила Кіченок, українська тенісистка, зазнала другої поразки у фіналі парного турніру WTA у 2025 році. Цього разу вона програла у матчі, що відбувся в Бад-Гомбурзі, Німеччина, парі Ханью Гуо та Алєксандри Панової з Китаю.

На змаганнях WTA 500 у Бад-Гомбурзі Кіченок, яка займає 13-те місце у світовому рейтингу парного розряду, виступала разом з новою партнеркою, першою ракеткою Австралії Еллен Перес. Обидві тенісистки готуються до старту Вімблдону-2025.

Шлях до фіналу для україно-австралійського дуету був непростим. Вони здолали такі пари: Інгрід Мартінш та Ізабель Хаверлаг (Бразилія/Нідерланди) у 1/8 фіналу (2:1), Клара Таусон і Хао-Чін Чань (Данія/Тайвань) у чвертьфіналі (2:1), а також Тімеа Бабош і Луїза Стефані (Угорщина/Бразилія) у півфіналі (2:0).

У фіналі Кіченок і Перес зустрілися з китаянкою Ханью Гуо та “нейтральною” Алєксандрою Пановою. Перший сет українсько-австралійський дует виграв з рахунком 6:4, незважаючи на програш у першому геймі. У другому сеті суперниці обмінювалися виграшами, і матч дійшов до тайбрейку, де Кіченок і Перес поступилися 4:7.

У вирішальному супертайбрейку до 10 очок українсько-австралійська пара програла з рахунком 5:10, що призвело до їхньої поразки у фіналі.

Результат фіналу WTA 500 у Бад-Гомбурзі, парний розряд:

Ханью Гуо / Алєксандра Панова (Китай) – Людмила Кіченок / Еллен Перес (Україна / Австралія) 2:1 (4:6, 7:6(4), 10:5)

Ця поразка стала вже другою для Кіченок у фіналах парних турнірів WTA у 2025 році. Раніше, наприкінці січня – початку лютого, вона разом із сестрою Надією програла у фіналі змагань в Лінці угорській парі Тімеї Бабош та Луїзі Стефані з Бразилії.

Парний турнір Вімблдону-2025 відбудеться в Лондоні з 2 по 13 липня. На цьому турнірі суперницями пари Людмила Кіченок / Еллен Перес стануть китаянки Сюй Іфань та Ян Чжаосюань.