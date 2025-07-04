Людмила Кіченок бере паузу після Вімблону-2025 через травму плеча

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Людмила Кіченок, перша ракетка України у парному розряді, оголосила про свій намір взяти паузу після Вімблону-2025. Це рішення стало наслідком травми плеча, яка заважає їй виступати на максимальному рівні.

На Вімблдоні-2025 Людмила грає у жіночому парному розряді разом з австралійською тенісисткою Еллен Перес. У першому колі українсько-австралійський дует здобув перемогу над китаянками Сюй Іфань та Ян Чжаосюань з рахунком 7:5, 6:3.

Цього року Кіченок вирішила не брати участь у міксті, де у 2023 році вона разом з хорватом Мате Павічем виграла титул. Причиною цього стало саме пошкодження плеча.

“Я не планувала грати мікст, бо в мене є проблеми з плечем. Після Вімблдону буду робити паузу і відновлюватися. І ще я не захотіла виступати, тому що тут грають третій сет не як тайбрейк, а як повноцінний сет, а для мого плеча це було б важче.” – Людмила Кіченок, “Великий теніс України”

Спортсменка також підкреслила, що цього року вона грала практично щотижня, що негативно вплинуло на її фізичний стан.

“Я сіла і порахувала, що цього року я грала щотижня, тож треба зробити паузу. Я була ніби в гонитві або за очками, або не знаю, за чим гналася. Щотижня грала – це неправильно так робити.” – Людмила Кіченок, “Великий теніс України”

Ще одним важливим аспектом є зміна партнерки у парному розряді. Еллен Перес стала четвертою партнеркою Кіченок у сезоні-2025. Вони почали виступати разом наприкінці червня, дебютувавши на турнірі в Бад-Гомбурзі, де дійшли до фіналу.

Людмила висловила задоволення співпрацею з Перес і сподівається на тривалу спільну гру.

“Взагалі я з усіма хотіла грати довго, але так складалося. З Еллен ми домовилися грати разом до кінця року. А так подивимося, які будуть результати, як усе складатиметься, ніхто не застрахований. Але мені з нею дуже комфортно – подобається з нею грати. Вона дуже легка людина, сподіваюся, що будемо довго грати [у парі].” – Людмила Кіченок, “Великий теніс України”

Після останнього оновлення рейтингу WTA Кіченок опустилася на дві позиції і наразі займає 14-те місце у парному заліку, залишаючись першою ракеткою України. Її найкраще досягнення в кар’єрі – третє місце, яке вона посідала у вересні 2024 року.

Наступний матч Людмила Кіченок та Еллен Перес проведуть проти польки Магди Ліннет та американки Бернарди Пери у суботу, 5 липня.