Людмила Лузан – золота медалістка чемпіонату Європи-2025 з веслування на каное

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Людмила Лузан, українська веслувальниця та олімпійська призерка, здобула золоту медаль на чемпіонаті Європи-2025 з веслування на каное. Змагання проходили з 19 по 22 червня у чеському місті Рачице, де Людмила перемогла у каное-одиночці на дистанції 500 метрів.

У фіналі чемпіонату Лузан змагалася з найкращими веслувальницями, серед яких була угорка Река Опавскі, срібна призерка чемпіонату світу-2021 у каное-четвірці на цій же дистанції. Українка швидко вийшла в лідери і зберегла перевагу до самого фінішу, показавши час 2:06.807 хвилини.

Лузан випередила свою найближчу суперницю, Реку Опавскі, на 1.986 секунди. Третє місце зайняла іспанка Марія Корбера з результатом 2:11.004 хвилини.

Офіційні результати у каное-одиночці на 500 м серед жінок на чемпіонаті Європи-2025:

Людмила Лузан (Україна) – 2:06.807 хвилини

Река Опавскі (Угорщина) – 2:08.793 хвилини

Марія Корбера (Іспанія) – 2:11.004 хвилини

Ця перемога стала для Людмили Лузан першим золотом на чемпіонаті Європи-2025. Раніше вона вже здобула три срібні медалі: одну у одиночному заїзді на 200 м та дві у парі з Іриною Федорів у каное-двійках на дистанціях 200 м та 500 м.

Це золото стало четвертим у кар’єрі Людмили на чемпіонатах Європи, з яких два вона здобула у каное-одиночках. Вперше вона стала чемпіонкою Європи у цій дисципліні у 2021 році.

Про Людмилу Лузан

Людмила Лузан – 28-річна веслувальниця з Івано-Франківська, яка представляє Полтавську область. Вона є чотириразовою чемпіонкою Європи (2021-2025) з веслування на каное, а також дворазовою чемпіонкою Європейських ігор 2023 року.

Лузан здобувала золото на дистанції 500 метрів як в одиночці, так і в двійках на каное. Вона також двічі ставала срібною призеркою Олімпійських ігор у веслуванні на каное-двійках – у Токіо-2020 та Парижі-2024. На Олімпіаді-2020 вона також виборола бронзову медаль у каное-одиночці.