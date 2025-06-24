Макрон пропонує визнати французьку хауз-музику спадщиною ЮНЕСКО

Про це повідомила The Times за посиланням на The Times

У недавньому інтерв’ю французькому радіо FG президент Еманюель Макрон висловив думку, що французька хауз-музика має всі шанси отримати статус нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Це сталося після того, як у березні 2024 року техносцена Берліна була визнана такою ж спадщиною. Про це повідомляє The Times.

Макрон підкреслив, що Франція, а не Німеччина, є “винахідником жанру електро”.

“Я люблю Німеччину – ви знаєте, наскільки я проєвропейський. Але ми не маємо ні в кого вчитися. Ми – винахідники електро. Ми маємо французький тач”, – зазначив Макрон.

Французький хауз, також відомий як тач, виник у Франції в 1990 році і здобув популярність як французька версія хауз-музики. Спочатку цей жанр черпав натхнення з фанку та диско, але згодом музиканти почали експериментувати з іншими стилями.

Серед найвідоміших представників цього жанру можна виділити диджея Kavinsky, а також гурти Cassius і Daft Punk.

Статус світової спадщини ЮНЕСКО надається видатним культурним цінностям, які вважаються надбанням усього людства.

Франція вже має 30 культурних практик, визнаних ЮНЕСКО, серед яких Гарнвільський карнавальний фестиваль, що є одним із трьох основних карнавальних заходів у французьких портових містах; музичний жанр ґво ка, що характеризується грою на спеціальних ручних барабанах; а також фест-ноз, який відтворює традиційні святкові зібрання селян.