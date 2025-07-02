Макрон і Мерц обговорили розмову з Путіним про Україну та Іран

Про це повідомляє німецьке видання ntv, з посиланням на заяву речника уряду Німеччини Стефана Корнеліуса.

Уряд Німеччини повідомив про те, що президент Франції Еммануель Макрон обговорив деталі своєї телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним з канцлером Фрідріхом Мерцом. Цю інформацію оприлюднив речник уряду Німеччини Стефан Корнеліус.

Він зазначив, що під час розмови Макрон піднімав питання ядерної програми Ірану, що стало важливим аспектом їхньої дискусії.

“Ми не оцінюємо це рішення президента Франції детально”, – речник уряду Німеччини Стефан Корнеліус

Крім того, речник додав, що канцлер Мерц не має наміру проводити телефонні розмови з Путіним.

1 липня Еммануель Макрон вперше з 2022 року зв’язався з Володимиром Путіним. Лідери обговорили ситуацію на Близькому Сході, а також війну Росії проти України.

З Єлисейського палацу повідомили, що розмова тривала більше двох годин, під час яких обговорювалися питання війни в Україні та іранської ядерної програми.

Після завершення розмови з Путіним Макрон зателефонував президенту України Володимиру Зеленському, про що стало відомо з надійних джерел.

За словами джерела, позиція Кремля залишилася незмінною – Путін не виявляє готовності до завершення конфлікту.