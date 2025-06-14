Макрон обговорив з Іраном звільнення полонених і ядерну програму на тлі ударів Ізраїлю

Про перемовини політик повідомив у соцмережі Х на Twitter-акаунті Еммануеля Макрона

14 червня 2025 року президент Франції Еммануель Макрон провів важливі переговори з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном. Про це політик повідомив у своїй соціальній мережі Х.

Макрон акцентував увагу на необхідності термінового звільнення французьких громадян Сесіль Колер та Жака Паріса, які вже понад три роки утримуються в іранському полоні в неприйнятних умовах.

“Зважаючи на серйозний ризик дестабілізації для всього регіону, я попросив, щоб наші бази та громадяни в Ірані та регіоні за жодних обставин не ставали мішенню для нападів. Я також закликав до максимальної стриманості задля уникнення ескалації”. – Еммануель Макрон

Президент Франції підкреслив, що проблема іранської ядерної програми є надзвичайно серйозною і повинна бути вирішена виключно шляхом дипломатичних переговорів.

Макрон закликав свого іранського колегу повернутися до переговорного процесу, оскільки вважає, що це єдиний шлях для зниження напруженості в регіоні.

“Ми готові сприяти цьому і докласти всіх зусиль для досягнення цієї мети”. – Еммануель Макрон

Військова операція Ізраїлю проти Ірану та її наслідки

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію, спрямовану на знищення ядерної програми Ірану. Ізраїльські військові завдали ударів по численних цілях на території Ірану, зокрема по об’єктах, пов’язаних із збагаченням урану та військовими базами.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зазначив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він також підкреслив, що операція триватиме доти, поки завдання не буде виконано повністю.

Внаслідок цих ударів загинули високопосадовці Ірану, зокрема командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генерального штабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило Іранське державне інформагентство.

У відповідь Іран запустив понад 100 безпілотників у бік території Ізраїлю, що свідчить про ескалацію конфлікту.

Після ізраїльських авіаударів кілька країн закрили свій повітряний простір, а МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо атак на ядерні об’єкти. Іран, у свою чергу, запевнив, що його ядерні об’єкти не зазнали серйозних пошкоджень.

13 та 14 червня Ізраїль продовжив завдавати нових авіаударів по містах Ірану, де розташовані ключові оборонні споруди та військові бази.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив Сполучені Штати у причетності до ізраїльських ударів по своїй території. Вашингтон відкинув ці звинувачення та закликав Тегеран повернутися до переговорів щодо ядерної програми.