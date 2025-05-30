Макрон закликає США ввести санкції проти Росії через війну в Україні

Про це він заявив у Сінгапурі в рамках турне Південно-Східною Азією, повідомляє BFMTV.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав Сполучені Штати вжити санкційних заходів проти Росії, якщо країна-агресор підтвердить свою “неготовність до миру”. Цю заяву він зробив під час свого візиту до Сінгапуру в рамках турне Південно-Східною Азією, про що повідомляє BFMTV.

Відповідаючи на запитання про ситуацію в Україні та другий раунд переговорів щодо припинення війни між Україною та Росією, Макрон підкреслив важливість відповідальності як Росії, так і США.

За його словами, якщо Росія підтвердить, що “не готова до миру”, Вашингтон повинен продемонструвати свою рішучість у запровадженні санкцій проти Москви. Макрон зазначив, що “це тест на довіру для американців”.

“Я говорив з президентом Трампом 48 годин тому, і він висловив своє нетерпіння. Тепер питання в тому, що ми з цим робитимемо? Ми (європейці – ред.) – готові”,

Щодо європейської позиції стосовно припинення вогню, президент Франції підкреслив, що європейці заслуговують на довіру. “Вони послідовні і надійні. Ми не змінилися, ми як і раніше віримо в міжнародний порядок, співпрацю, відкриту торгівлю і повагу до правил”, – додав він.

18 травня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон разом із Європою “без вагань” посилить санкції проти Росії, якщо президент Кремля Володимир Путін не розпочне мирні переговори з Україною “в дусі доброї волі”.

Раніше державний секретар Марко Рубіо зазначив, що уряд США просив законодавців дати їм “трохи часу” і не запроваджувати нових санкцій проти Росії для досягнення прогресу в переговорах між Кремлем і Києвом.

На початку квітня 50 американських законодавців, очолюваних республіканцем Ліндсі Гремом та демократом Річардом Блюменталем, представили двопартійний законопроєкт про запровадження санкцій проти Росії у разі зриву мирних переговорів щодо України.

Документ передбачає запровадження первинних і вторинних санкцій проти Росії, зокрема 500% тарифи на імпорт російської нафти та похідних продуктів з країн, які їх купують.