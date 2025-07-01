Макрон провів переговори з Зеленським і Путіним щодо України

Як зазначає медіа Euronews
Після розмови з Володимиром Путіним, президент Франції Еммануель Макрон зателефонував українському лідеру Володимиру Зеленському. Цю інформацію підтвердило джерело, обізнане з ситуацією.
Згідно з інформацією співрозмовника, бесіда між Макроном і Зеленським була конструктивною. Французький президент поділився з українським колегою деталями своєї розмови з Путіним.
Джерело також зазначило, що позиція Кремля залишилася незмінною – Путін не виявляє готовності до завершення конфлікту.
Цього ж дня Макрон вперше з 2022 року провів двогодинну телефонну бесіду з Путіним, під час якої обговорювалися питання ситуації на Близькому Сході та війни Росії проти України.
Остання розмова між Путіним і Макроном відбулася 11 вересня 2022 року.
Попередні заяви Макрона щодо переговорів з Путіним
У 2022 році Макрон закликав Путіна “повернутися за стіл переговорів” і пообіцяв надати Україні системи протиповітряної оборони на фоні нової масштабної російської бомбардувальної кампанії.
Тоді президент Франції звинуватив свого російського колегу у втягуванні Європи у війну та закликав його поважати територіальну цілісність України.
У грудні 2022 року Макрон висловив підтримку відкритому каналу діалогу з Путіним, сподіваючись, що обидві сторони – Росія та Україна – зможуть повернутися до переговорів, коли ситуація дозволить.
На пресконференції у Вашингтоні в лютому 2025 року Макрон заявив, що припинив контакти з Путіним “після подій у Бучі та воєнних злочинів РФ”.
“Проте зараз у США нова адміністрація, а це означає новий контекст. Тому є вагома причина для відновлення переговорів із Путіним”
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- Володимир Путін і Еммануель Макрон провели першу з 2022 року телефонну розмову, обговоривши війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході.
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