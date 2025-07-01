Макрон провів переговори з Зеленським і Путіним щодо України

Як зазначає медіа Euronews

Після розмови з Володимиром Путіним, президент Франції Еммануель Макрон зателефонував українському лідеру Володимиру Зеленському. Цю інформацію підтвердило джерело, обізнане з ситуацією.

Згідно з інформацією співрозмовника, бесіда між Макроном і Зеленським була конструктивною. Французький президент поділився з українським колегою деталями своєї розмови з Путіним.

Джерело також зазначило, що позиція Кремля залишилася незмінною – Путін не виявляє готовності до завершення конфлікту.

Цього ж дня Макрон вперше з 2022 року провів двогодинну телефонну бесіду з Путіним, під час якої обговорювалися питання ситуації на Близькому Сході та війни Росії проти України.

Остання розмова між Путіним і Макроном відбулася 11 вересня 2022 року.

Попередні заяви Макрона щодо переговорів з Путіним

У 2022 році Макрон закликав Путіна “повернутися за стіл переговорів” і пообіцяв надати Україні системи протиповітряної оборони на фоні нової масштабної російської бомбардувальної кампанії.

Тоді президент Франції звинуватив свого російського колегу у втягуванні Європи у війну та закликав його поважати територіальну цілісність України.

У грудні 2022 року Макрон висловив підтримку відкритому каналу діалогу з Путіним, сподіваючись, що обидві сторони – Росія та Україна – зможуть повернутися до переговорів, коли ситуація дозволить.

На пресконференції у Вашингтоні в лютому 2025 року Макрон заявив, що припинив контакти з Путіним “після подій у Бучі та воєнних злочинів РФ”.