Макрон засудив атаки РФ на Дніпро та закликав до миру

Як повідомляє X (раніше Twitter) акаунт Еммануеля Макрона

Еммануель Макрон, президент Франції, рішуче засудив нещодавні масовані атаки Російської Федерації на місто Дніпро та інші українські населені пункти. Він акцентував увагу на тому, що Кремль “ніколи не несе відповідальності за свої дії”.

У своєму повідомленні в соціальній мережі X Макрон підкреслив:

“У той час як Україна прийняла припинення вогню, запропоноване президентом США Дональдом Трампом більше трьох місяців тому, Росія наполегливо відмовляється від миру. Вона бомбить, вона вбиває, вона порушує міжнародне право, ніколи не відповідаючи за свої дії.”

Президент Франції також зазначив, що Росія не може продовжувати вбивати без наслідків, і запевнив, що разом із міжнародними партнерами продовжить наполягати на встановленні стабільного та тривалого миру в Україні.

24 червня війська РФ здійснили масовану атаку на Дніпропетровщину, внаслідок якої загинуло 17 осіб, а близько 200 отримали поранення. Обстріли призвели до пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури.

Крім того, російські війська завдали удару по Самарі, де внаслідок обстрілів постраждав потяг, що прямував з Одеси.

Влада Дніпра оголосила 25 червня днем жалоби у зв’язку з цими трагічними подіями.