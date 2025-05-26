Макрон про Трампа, Путіна та санкції США проти Росії

Про це Еммануель Макрон розповів під час поїздки до В’єтнаму, передає Le Monde

Еммануель Макрон, президент Франції, вважає, що Дональд Трамп, колишній президент США, усвідомлює, що Володимир Путін, президент Росії, не говорить правду про свою готовність до миру. Цю думку Макрон висловив під час свого візиту до В’єтнаму, згідно з інформацією, опублікованою в Le Monde.

Макрон звернув увагу на пост Трампа в соціальній мережі Truth Social, де той висловив своє обурення через ракетні удари Росії по Україні та дії Путіна. «Ми знову стали свідками емоцій Трампа, його нетерпіння. Я сподіваюся, що це призведе до конкретних дій», – зазначив французький лідер.

Президент Франції також висловив надію, що США приєднаються до європейських санкцій проти Росії. «Це допоможе нам стримати Росію та, зрештою, зупинити конфлікт. Довіра до США на кону», – додав Макрон.

В ніч на 25 травня Росія здійснила масовані атаки на Україну, використавши 9 балістичних ракет «Іскандер», 55 крилатих ракет Х-101, одну Х-22, 4 авіаційні ракети Х-59/69 та 298 дронів. За даними Міністерства внутрішніх справ України, внаслідок цих обстрілів загинуло 12 людей, ще 60 отримали поранення.

Дональд Трамп також висловив критику на адресу Росії та її президента. У своїх коментарях він зазначив, що незадоволений діями Путіна. У дописі на Truth Social Трамп охарактеризував Путіна як «зовсім збожеволілого». «Я завжди говорив, що він хоче захопити всю Україну, а не лише частину, і, можливо, це виявиться правдою. Але якщо він це зробить, це призведе до падіння Росії», – підкреслив екс-президент США.

Крім того, Трамп критикував президента України Володимира Зеленського, зазначивши, що той «не робить послуг своїй країні своїми висловлюваннями».

У Росії заяву Трампа охарактеризували як «емоційну» та подякували за сприяння у відновленні переговорного процесу між Росією та Україною.