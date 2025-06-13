Макрон переніс конференцію з визнання Палестини через безпеку

Як передає медіа Le Monde

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про перенесення конференції, присвяченої можливому визнанню Палестини, через “логістичні та безпекові питання”. Цю інформацію він озвучив під час брифінгу 13 червня, повідомляє Le Monde. Макрон зазначив, що відтермінування не означає скасування перспективи визнання Палестини як держави.

“Ці події вночі слід розглядати в контексті ширшого конфлікту, який відбувається в регіоні, і зокрема, після терористичних атак 7 жовтня, війни в Газі, що триває. Це ні за яких обставин не повинно змушувати нас забувати про Газу.” – Еммануель Макрон

Макрон також акцентував увагу на тому, що визнана держава повинна бути “демілітаризованою”.

“Якими б не були обставини, я заявив про свою рішучість визнати Державу Палестина.” – Еммануель Макрон

Конференція, запланована з 17 по 20 червня в Нью-Йорку, мала зібрати представників багатьох країн, включаючи членів Ради безпеки ООН та Саудівську Аравію. Учасники планували обговорити можливість визнання Палестини.

Посол Ізраїлю у Франції Джошуа Зарка охарактеризував ініціативу Макрона як “катастрофічну”. Організатори конференції висловили побоювання, що США та Ізраїль можуть не взяти участь у заході або активно його бойкотувати.

Ізраїль виступає проти визнання Палестини та надання палестинцям іншого громадянства. В даний час Ізраїль вважає палестинців або своїми громадянами, або особами без громадянства, якщо вони не мають ізраїльського паспорта.

Палестина є частково визнаною державою на Близькому Сході, проголошеною у 1988 році. Проте, уряд Палестини не контролює всі території, на які претендує, зокрема Сектор Гази. Значна частина Західного берега річки Йордан перебуває під контролем ізраїльської армії, а Східний Єрусалим Ізраїль вважає своєю територією.

Станом на квітень 2024 року, 143 з 193 країн-членів ООН визнають Палестину як незалежну державу, серед яких є й Україна.