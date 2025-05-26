Макрон позитивно оцінив переговори США та ЄС про тарифи

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Еммануель Макрон, президент Франції, висловив позитивну оцінку розмови між президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом США Дональдом Трампом, назвавши її “хорошим обміном думками”. Він сподівається, що обидві сторони зможуть досягти мінімальних тарифів, що сприятиме розвитку торговельних відносин.

На пресконференції у В’єтнамі Макрон підкреслив, що переговори просуваються, і акцентував увагу на важливості повернення до найнижчих митних ставок. Він зазначив, що мита не є ефективним інструментом для вирішення торговельних дисбалансів.

Речник Європейського Союзу раніше повідомив, що телефонна розмова між Трампом та фон дер Ляєн стала “новим поштовхом” для торговельних переговорів. Після цього Трамп вирішив відмовитися від загрози запровадження 50% тарифів на імпорт з ЄС, продовживши термін переговорів до 9 липня.

Ініціатором дзвінка була Урсула фон дер Ляєн. Нагадаємо, що 23 травня Трамп оголосив про намір ввести 50% мито на європейські товари з 1 червня через нібито глухий кут у торговельних переговорах, звинувативши ЄС у “монетарних маніпуляціях” та “надмірних податках”, що призвело до значного торговельного дефіциту США.

26 травня Трамп повідомив, що після розмови з фон дер Ляєн він відкладе введення 50% тарифу до 9 липня, щоб дати більше часу для переговорів. Президентка Єврокомісії підтвердила факт розмови та зазначила, що переговори будуть “швидкими та рішучими”.

Варто зазначити, що 2 квітня 2025 року адміністрація Трампа запровадила 20% мито на імпорт з ЄС, яке було тимчасово знижено до 10% для сприяння переговорам. Брюссель запропонував взаємне скасування мит, але ці переговори не принесли результату.

У відповідь на дії США ЄС підготував пакет заходів, включаючи 25% мито на американські товари на суму 21 мільярд євро, яке мало набути чинності у квітні, але було призупинене на 90 днів.

Нова заява Трампа викликала занепокоєння на фінансових ринках: європейські фондові індекси та акції компанії Apple зазнали різкого падіння, а ціни на нафту знизилися через побоювання щодо можливого глобального економічного спаду.