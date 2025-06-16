Макрон сумнівається у ролі Росії як посередника у конфлікті Іран-Ізраїль

Про це повідомляє The Times of Israel, цитуючи заяву французького лідера під час його візиту до Гренландії.

Президент Франції Еммануель Макрон висловив скептицизм щодо можливості Росії стати посередником у конфлікті між Іраном та Ізраїлем, як це раніше запропонував президент США Дональд Трамп. Цю інформацію оприлюднила The Times of Israel, посилаючись на слова французького лідера під час його візиту до Гренландії.

“Я не вірю, що Росія, яка зараз бере участь у конфлікті високої інтенсивності та вже кілька років вирішила не поважати Статут ООН, може бути посередником.” – Еммануель Макрон

Раніше в інтерв’ю ABC News Трамп зазначив, що президент Росії Володимир Путін може виконати роль посередника у відносинах між Іраном та Ізраїлем. Після атак на Іран 13 червня, Ізраїль звернувся до адміністрації Трампа з проханням про підтримку у війні з Іраном для ліквідації іранської ядерної програми.

14 червня відбулася телефонна розмова між Путіним та Трампом, під час якої обговорювалися питання конфлікту між Іраном та Ізраїлем. Путін нагадав Трампу про російські пропозиції щодо можливого компромісу в контексті іранської ядерної програми.

Атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по численних цілях на території Ірану, зокрема по об’єктах, пов’язаних із збагаченням урану та іншими військовими спорудами.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу підкреслив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він також зазначив, що операція триватиме до повного виконання завдання.

Внаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило Іранське державне інформагентство.

Після ізраїльської атаки кілька країн закрили свій повітряний простір. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об’єктах. Іран, у свою чергу, заявив, що його ядерні об’єкти не зазнали серйозних пошкоджень під час атаки.

У відповідь на ізраїльські удари Іран запустив понад 100 безпілотників у бік території Ізраїлю.

Пізніше, 13 та 14 червня, Ізраїль здійснив нові авіаудари по містах Ірану, де розташовані ключові оборонні споруди та військові бази.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив Сполучені Штати в причетності до ізраїльських ударів по своїй території. Вашингтон спростував ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.