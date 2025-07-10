Скандал на GB News через промову Макрона французькою мовою у Великій Британії

Як повідомляють медіа GB News

Під час нещодавнього візиту президента Франції Емманюеля Макрона до Великої Британії, трансляція його промови на британському телеканалі GB News була раптово перервана. Це сталося через обурення ведучого Патріка Крістіса, який висловив незадоволення тим, що французький лідер виступає не англійською мовою. Про цю ситуацію повідомили як GB News, так і Le Figaro.

8 липня Макрон, разом зі своєю дружиною, був запрошений на урочисту вечерю з королем Великої Британії Чарльзом III у Віндзорському палаці. Серед інших гостей були відомі особистості, такі як лідер рок-гурту The Rolling Stones Мік Джаггер та співак Елтон Джон.

У своїй промові під час вечері Макрон закликав до зменшення залежності Великої Британії, Франції та інших європейських країн від Китаю та США, а також підкреслив історичні зв’язки між Францією та Сполученим Королівством.

Варто зазначити, що Макрон виголосив свою промову французькою мовою, хоча король Чарльз III, який також виступав того вечора, говорив як англійською, так і французькою.

Патрік Крістіс, журналіст GB News, вирішив перервати трансляцію, висловивши своє обурення тим, що Макрон не говорить англійською, хоча, за його словами, володіє нею на високому рівні.

“Я збираюся втрутитися зараз, бо Емманюель Макрон, президент Франції, здається, не вважає за потрібне виявляти ввічливість, розмовляючи англійською. Тож ми почекаємо і продовжимо, якщо він це зробить, знаючи, що він ідеально володіє двома мовами.” – Патрік Крістіс

Крістіс також зазначив, що було б “досить мило” з боку Макрона відповісти на зусилля короля, який намагався говорити французькою.

Візит Макрона до Великої Британії тривав з 8 по 10 липня, і він став першим президентом Франції, який відвідав Сполучене Королівство з 2008 року.