Візит Макрона до Великої Британії: підтримка України та безпека Європи

Промову Еммануеля Макрона транслювало британське видання The i Paper

Президент Франції Еммануель Макрон здійснює офіційний візит до Великої Британії. 8 липня він виступив у парламенті, де обговорив важливі питання, зокрема ситуацію в Палестині, Ірані, Brexit, а також, що найголовніше, підтримку України.

Макрон підкреслив, що реакція Великої Британії на повномасштабне вторгнення Росії в Україну була такою ж рішучою, як і відповідь на напад Німеччини на Францію під час Другої світової війни.

“Щоразу, коли Росія Володимира Путіна просувається в Україні, загроза наближається до всіх нас. Ми ніколи не погодимось з тим, що сила – це правильно. Ми ніколи не покинемо Україну.”

– Еммануель Макрон

Ця заява президента Франції була тепло сприйнята британськими парламентарями, які зустріли її оплесками. Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер також висловив підтримку, аплодуючи під час виступу Макрона.

Макрон також зазначив, що “мирний порядок щодня піддається атакам” і акцентував увагу на порушеннях міжнародних норм з боку дестабілізуючих держав.

“Ми також спостерігаємо нехтування міжнародними правилами дестабілізуючими державами. Ми маємо захистити трансатлантичний альянс та світовий порядок, утворений у 1945 році.”

– Еммануель Макрон

Президент Франції вважає, що “агресивні” ядерні держави становлять серйозну загрозу для глобальної безпеки, тому Франція та Велика Британія планують підготувати спільну заяву щодо переозброєння на саміті, що відбудеться 10 липня.

Він також оголосив про намір збільшити витрати на оборону до 3,5% ВВП обох країн, що має на меті не лише накопичення ресурсів, а й зміцнення співпраці, зменшення залежності та створення потужної європейської опори в НАТО.

Еммануель Макрон став першим президентом Франції, який відвідав Велику Британію з державним візитом з 2008 року, а також першим європейським лідером, який прибув після коронації короля Чарльза III та виходу Великої Британії з ЄС.

Під час свого візиту Макрон разом із дружиною Бріджит зустрівся з королем Чарльзом та королевою Каміллою, а також виступив у парламенті. Загальна тривалість його візиту до Сполученого Королівства становить три дні.