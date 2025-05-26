Макрон підписує стратегічні угоди з В'єтнамом під час візиту до Ханоя

Про це повідомляє Reuters з посиланням на поінформовані джерела.

26 травня, під час офіційного візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Ханоя, заплановано підписання численних угод між Францією та В’єтнамом. Ці угоди охоплюватимуть різні сфери, зокрема авіацію, енергетику, оборону, залізничні перевезення та наукові дослідження. Інформацію про це повідомили джерела, близькі до переговорів.

Цей візит є першим для французького президента до В’єтнаму за останні десять років. Разом із Макроном до столиці В’єтнаму прибудуть керівники понад десяти компаній, які мають намір укласти до 30 угод.

Серед можливих угод – новий контракт між в’єтнамським лоукостером VietJet та європейським виробником літаків Airbus. Раніше, минулого року, сторони вже домовилися про постачання 20 літаків A330neo, а також ведуть переговори щодо супутників Airbus, які наближаються до завершення.

Франція прагне зміцнити свої позиції у В’єтнамі на фоні зростаючого тиску з боку США. Нещодавно президент Трамп висловив загрозу підвищення мит на товари з Європейського Союзу, що може негативно вплинути на інтереси В’єтнаму, який активно експортує продукцію до США.

В’єтнамські чиновники зазначили, що європейські дипломати попередили про необхідність обережності у переговорах зі Сполученими Штатами, щоб не завдати шкоди європейським інтересам.

Водночас В’єтнам намагається зменшити торговельну напругу з Вашингтоном і розглядає можливість придбання до 250 літаків американського виробництва Boeing. У Єлисейському палаці підтвердили намір підписати угоди з В’єтнамом, але інформацію про угоду щодо літаків не коментували. Міністерство закордонних справ В’єтнаму та компанія VietJet також утрималися від коментарів.

В’єтнам активно веде діалог зі США, які є його найбільшим експортним ринком, намагаючись переконати адміністрацію президента Трампа пом’якшити позицію щодо значного торговельного профіциту на користь В’єтнаму. У квітні Трамп оголосив про запровадження “дзеркального” тарифу в розмірі 46% на в’єтнамські товари, який набуде чинності в липні.

Цього місяця Сполучені Штати висловили занепокоєння щодо торговельного дефіциту з В’єтнамом, назвавши його “неспроможним” і серйозною проблемою.