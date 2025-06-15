Візит Макрона до Гренландії на тлі геополітичної напруженості

Як повідомляє DR

15 червня 2025 року президент Франції Емманюель Макрон здійснив візит до Гренландії, супроводжуваний прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Ця подія стала важливою в контексті міжнародних відносин, оскільки Макрон став першим іноземним лідером, який відвідав острів після заяв США про намір контролювати його з метою національної безпеки.

Прибуття французького президента до столиці Гренландії, Нуука, було підтверджено пресслужбою Єлисейського палацу через соціальну мережу Х. Як повідомляє данське видання DR, Макрон і Фредеріксен планують провести переговори з представниками гренландського уряду.

На зустрічі їх зустріли близько ста місцевих жителів, які вітали гостей, розмахуючи прапорами Гренландії. Під час короткої прес-конференції Макрон зазначив, що його візит має на меті

“з посланням солідарності, підтримки та дружби”.

Цей візит відбувається на фоні напруженості, викликаної заявами Дональда Трампа наприкінці 2024 року, коли він підкреслив, що контроль над Гренландією є

“абсолютною необхідністю” для США – для національної безпеки та свободи в усьому світі.

У відповідь на ці заяви прем’єр-міністр Гренландії Муте Егеде наголосив, що острів не підлягає продажу. Він також виступає за незалежність Гренландії від Данії, звинувачуючи данський уряд у геноциді через примусову стерилізацію жінок у 1960−70-х роках. У своєму новорічному зверненні Егеде знову закликав до незалежності, закликаючи до зняття

“кайданів колоніальної ери”.

Трамп також не виключав можливість застосування військових або економічних методів для встановлення контролю над Гренландією. У своїй соцмережі Truth Social він закликав до укладення угоди про приєднання Гренландії до США, прагнучи зробити цей найбільший острів у світі

“знов великим”.

Гренландія, найбільший острів у світі, є автономною територією Данії, що володіє значними запасами корисних копалин і нафти, а також стратегічними об’єктами, включаючи американські військові бази.