Макрон про участь Північної Кореї у війні в Україні та роль НАТО в Азії

Про це він заявив 30 травня під час виступу на великому оборонному саміті в Сінгапурі, передає Politico.

Президент Франції Еммануель Макрон висловив занепокоєння щодо участі Північної Кореї у війні Росії проти України, попередивши, що НАТО може активніше залучитися до справ Азії, якщо Китай не вжене заходів для припинення цієї участі. Ці слова пролунали 30 травня під час його виступу на важливому оборонному саміті в Сінгапурі.

“Північна Корея в Україні – це велике питання для всіх нас. Якщо Китай не хоче, щоб НАТО було залучено до Південно-Східної Азії, він має не допустити її [Північної Кореї] участі на європейській землі.” – Еммануель Макрон

Франція традиційно дотримувалася позиції, що НАТО не повинно розширювати свій вплив на Азію, і навіть виступала проти відкриття офісу зв’язку НАТО в Японії у 2023 році.

“Я заперечував проти ролі НАТО в Азії, тому що не вірю в залучення до чийогось стратегічного суперництва,” – зазначив Макрон, натякаючи на можливість перегляду позиції Франції. – Еммануель Макрон

Участь КНДР у війні Росії проти України

У 2024 році КНДР та Росія уклали угоду про партнерство, що включає співпрацю в обороні та озброєнні. У травні 2025 року лідер КНДР Кім Чен Ин підтвердив, що Північна Корея направила своїх військових до Росії для участі у війні проти України.

Згідно з інформацією розвідки Південної Кореї, у жовтні 2024 року КНДР вже відправила 1 500 своїх спецназівців до Росії та планує залучити ще 12 тисяч військових. Однак Північна Корея спростувала ці звинувачення, назвавши їх “безпідставними чутками”.

14 жовтня 2024 року президент України Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея “фактично включилась” у війну проти України. 5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що між ЗСУ та північнокорейськими солдатами відбулись “перші зіткнення” в Курській області Росії.

11 січня 2025 року українські військові взяли в полон двох північнокорейських солдатів у Курській області. Зеленський доручив Службі безпеки України надати доступ до цих полонених, а Південна Корея висловила готовність забрати їх, визнаючи всіх жителів КНДР своїми громадянами.

28 квітня 2025 року КНДР вперше підтвердила, що направила своїх військових для участі у бойових діях проти України, заявивши про “відбиття українського нападу” в Курській області Росії.

Лідер КНДР Кім Чен Ин віддав наказ про відправлення підрозділів збройних сил до Росії відповідно до статті 4 Договору про всеосяжне стратегічне партнерство, укладеного між Росією та КНДР у 2024 році.

26 квітня начальник Генштабу армії РФ Валерій Герасимов оголосив про звільнення території Курської області та відзначив участь військових КНДР, що стало першим офіційним визнанням російською владою їхньої участі у війні проти України.