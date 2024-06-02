Про це повідомляє “Межа”.
На 74-й хвилині рахунок у грі відкрив підопічний Карло Анчелотті захисник Даніель Карвахаль. Другий переможний гол на 83-й хвилині забив нападник Вінісіус Жуніор.
За виграними трофеями мадридський клуб посідає перше місце — у його активі 15 трофеїв. Другим йде “Мілан” з сімома перемогами. По 6 разів перемоги здобували клуби “Баварія” та “Ліверпуль”.
“Боруссія” програла другий поспіль фінал на “Уемблі”. У 2013 році дортмундці поступилися мюнхенській “Баварії” (1:2). З нинішніх фіналістів у тому матчі грали Матс Хуммельс та Марко Ройс за “Боруссію”, а також Тоні Кроос за “Баварію”. За “Боруссію” також зіграли Нурі Шахін та Свен Бендер, які тепер входять до тренерського штабу клубу. Для 35-річного Ройса цей матч став останнім у складі дортмундців. Він виступав за клуб із сезону 2012/13.
Додамо, що український голкіпер Андрій Лунін провів у запасі увесь фінальний матч Ліги чемпіонів.
Футболіст Андрій Лунін у сезоні-2023/2024 відстояв більшість матчів за “Реал”. Загалом на його рахунку 12 “сухих” поєдинків за мадридську команду. У шести матчах плей-оф Ліги чемпіонів Лунін пропустив вісім голів. У чвертьфінальній серії пенальті проти “Манчестер Сіті” українець потягнув два пенальті від чинних володарів трофея.
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