Президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав указ про тимчасове блокування доступу до соціальної мережі X на 10 днів після конфлікту з її власником Ілоном Маском.

Про це пише ВВС.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав указ про блокування доступу до соціальної мережі X (колишній Twitter) на 10 днів після конфлікту з її власником Ілоном Маском.

Конфлікт виник після спірних президентських виборів, на яких Мадуро був оголошений переможцем.

Маск назвав Мадуро “диктатором” і “клоуном”, тоді як венесуельський лідер звинуватив Маска в підбурюванні до ненависті та фашизму. В країні тривають антиурядові протести, внаслідок яких сотні людей були заарештовані.

Голосування 28 липня було визнано “недемократичним” незалежними спостерігачами, а опозиція стверджує, що її кандидат Едмундо Гонсалес переміг. Президент Мадуро звинуватив виборчий орган у “кіберперевороті” та Ілона Маска в атаці на його переобрання.

Центр Картера, який спостерігав за виборами, не підтвердив наявність кібератак. Мадуро також оголосив, що X, що належить Маску, буде “вилучено з обігу” через порушення правил.