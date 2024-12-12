Про це повідомили в Агентстві.
“Той, хто це зробив, точно знав, що робить. Постраждало наше авто. Був явний намір залякати нас, але ми не піддамося такому зухвалому і огидному нападу. Ми залишимося стільки, скільки буде потрібно, і продовжимо нашу незамінну роботу”, — йдеться у заяві.
Зазначається, це була вже 26-та ротація експертів на ЗАЕС. Автомобіль з чітким логотипом МАГАТЕ потрапив під обстріл безпілотного літального апарата, коли команда Агентства покидала станцію.
У заяві зазначили, що безпілотник, навмисно було спроєктовано так, щоб не залишати видимих уламків. У МАГАТЕ наголосили, що продовжать свою роботу на ЗАЕС попри обстріл та продовжать присутність на станції, аби запобігти потенційним ядерним загрозам.
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