У вівторок, 10 грудня, службовий автомобіль Міжнародного агентства з атомної енергії було атаковано безпілотником. У МАГАТЕ переконані, це було зроблено навмисно для того, щоб залякати місію.

Про це повідомили в Агентстві.

“Той, хто це зробив, точно знав, що робить. Постраждало наше авто. Був явний намір залякати нас, але ми не піддамося такому зухвалому і огидному нападу. Ми залишимося стільки, скільки буде потрібно, і продовжимо нашу незамінну роботу”, — йдеться у заяві.

Зазначається, це була вже 26-та ротація експертів на ЗАЕС. Автомобіль з чітким логотипом МАГАТЕ потрапив під обстріл безпілотного літального апарата, коли команда Агентства покидала станцію.

У заяві зазначили, що безпілотник, навмисно було спроєктовано так, щоб не залишати видимих уламків. У МАГАТЕ наголосили, що продовжать свою роботу на ЗАЕС попри обстріл та продовжать присутність на станції, аби запобігти потенційним ядерним загрозам.