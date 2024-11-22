Про це йдеться у заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.
За словами гендиректор МАГАТЕ, ризики для українських АЕС стали очевидними на минулих вихідних, коли енергетична інфраструктура по всій країні зазнала масштабних російських ударів.
“Чотири з цих підстанцій та їхні лінії електропередач знову постраждали від обстрілів у ніч на 16 листопада та рано вранці 17 листопада, що змусило діючі українські АЕС знизити потужність як запобіжний захід”, — заявив Гроссі.
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) визначило ці підстанції як важливі для ядерної безпеки.
Він додав, що останніми днями діючі українські АЕС поступово почали відновлювати свої лінії електропередач та збільшувати виробництво електроенергії, але у четвер вранці знову знижували виробництво електроенергії як запобіжний захід, відновивши його згодом.
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