МАГАТЕ підтримало плани України щодо розвитку атомної енергетики, включаючи завершення будівництва блоків на Хмельницькій АЕС, і готове надати технічну допомогу для реалізації цього проєкту.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України за підсумками зустрічі міністра Германа Галущенка із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

Міністр енергетики повідомив, що Україна вже перебуває на фінальному етапі перемовин з Болгарією щодо постачання реакторів. Будівництво може початися, щойно Верховна Рада ухвалить відповідний законопроєкт.

Зазначається, що Галущенко і Гроссі обговорили деталі цього проєкту, а також питання захисту ключових енергетичних об’єктів країни.

Зокрема, гендиректор МАГАТЕ запропонував започаткувати місію технічної підтримки для забезпечення безпечної інтеграції нових компонентів АЕС у вже існуючі системи, що, за його словами, підвищить довіру до проєкту з погляду ядерної безпеки. Він також наголосив, що участь агентства у добудові сприятиме дотриманню високих стандартів ядерної безпеки.