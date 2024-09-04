Про це повідомляє Міністерство енергетики України за підсумками зустрічі міністра Германа Галущенка із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.
Міністр енергетики повідомив, що Україна вже перебуває на фінальному етапі перемовин з Болгарією щодо постачання реакторів. Будівництво може початися, щойно Верховна Рада ухвалить відповідний законопроєкт.
Зазначається, що Галущенко і Гроссі обговорили деталі цього проєкту, а також питання захисту ключових енергетичних об’єктів країни.
Зокрема, гендиректор МАГАТЕ запропонував започаткувати місію технічної підтримки для забезпечення безпечної інтеграції нових компонентів АЕС у вже існуючі системи, що, за його словами, підвищить довіру до проєкту з погляду ядерної безпеки. Він також наголосив, що участь агентства у добудові сприятиме дотриманню високих стандартів ядерної безпеки.
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