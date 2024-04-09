Єдиний вихід – повне звільнення станції від окупації і передача її під контроль України, — вчений-ядерник. Наразі на атомній станції достатньо води для охолодження і навіть термін відпрацьованого палива не є критичним, однак гостра проблема настане, якщо росіяни спробують запустити зупинені енергоблоки - тоді ризик аварії дуже великий.

Про це в ефірі суспільного сказав один із провідних вчених-ядерників в Україні Людвиг Литвинський. За його словами, оскільки реактори на Запорізькій АЕС зупинені більше ніж пів року, то короткоживучих радіонуклідів там немає, однак в разі аварії радіаційне забруднення все одно виникне.

Литвинський вважає, що присутність спостегірачів Магате на ситуацію на станції практично не впливає:

«Вплив нульовий. Я із самого початку казав, що Міжнародна Агенція веде себе з цього питання неправильно. В якийсь час Гроссі виправився і взявся критикувати Росатом, але далі цього справа не пішла. Бо окрім цього Магате і не має і ніякого впливу на ситуацію на Запорізькій АЕС», — сказав він.

Нагадаємо, нещодавно Магате повідомила про вибух дрона на території Запорізької атомної електростанції.