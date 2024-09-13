МАГАТЕ розширило моніторингову місію в Україні на підстанції, пов’язані з АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) розширює свою присутність в Україні, спрямовуючи моніторингові місії на інфраструктурні об'єкти, що мають критичне значення для безпеки атомних електростанцій.

Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.

Експерти МАГАТЕ вже провели інспекцію однієї з електричних підстанцій, яка відіграє ключову роль у забезпеченні безпеки й стабільної роботи АЕС. Підстанція зазнала пошкоджень через масовані ракетні удари Росії по цивільній інфраструктурі. Представники МАГАТЕ разом з фахівцями Енергоатому, Укренерго та Держатомрегулювання оглянули об’єкт та зафіксували наслідки обстрілів.

Цей візит став першим кроком у практичній реалізації домовленостей, досягнутих під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, наголосили в Енергоатомі.

У майбутньому місії Агентства будуть присутні на ключових для безпеки ядерних об’єктах електричних підстанцій.