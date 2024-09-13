МАГАТЕ розширило моніторингову місію в Україні на підстанції, пов’язані з АЕС

Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.
Експерти МАГАТЕ вже провели інспекцію однієї з електричних підстанцій, яка відіграє ключову роль у забезпеченні безпеки й стабільної роботи АЕС. Підстанція зазнала пошкоджень через масовані ракетні удари Росії по цивільній інфраструктурі. Представники МАГАТЕ разом з фахівцями Енергоатому, Укренерго та Держатомрегулювання оглянули об’єкт та зафіксували наслідки обстрілів.
Цей візит став першим кроком у практичній реалізації домовленостей, досягнутих під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, наголосили в Енергоатомі.
У майбутньому місії Агентства будуть присутні на ключових для безпеки ядерних об’єктах електричних підстанцій.
“Рашисти змінили тактику та атакують об’єкти, які надзвичайно важливі для безперебійної роботи наших АЕС. Окупанти створюють загрозу ядерній та радіаційній безпеці, й це справжній тероризм проти людства. Весь цивілізований світ має жорстко засудити ці дії та вимагати припинити атаки на підстанції”, – прокоментував керівник Енергоатому Петро Котін.
- Росіяни атакували енергооб’єкти у восьми областях 9 вересня
- У ЦПД спрогнозували, скільки годин українці матимуть світло в осінньо-зимовий період
- МАГАТЕ надасть Україні технічну допомогу в завершенні будівництва блоків Хмельницької АЕС