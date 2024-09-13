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МАГАТЕ розширило моніторингову місію в Україні на підстанції, пов’язані з АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) розширює свою присутність в Україні, спрямовуючи моніторингові місії на інфраструктурні об'єкти, що мають критичне значення для безпеки атомних електростанцій.

П’ятниця, 13 вересня 2024, 12:55

Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.

Експерти МАГАТЕ вже провели інспекцію однієї з електричних підстанцій, яка відіграє ключову роль у забезпеченні безпеки й стабільної роботи АЕС. Підстанція зазнала пошкоджень через масовані ракетні удари Росії по цивільній інфраструктурі. Представники МАГАТЕ разом з фахівцями Енергоатому, Укренерго та Держатомрегулювання оглянули об’єкт та зафіксували наслідки обстрілів.

Цей візит став першим кроком у практичній реалізації домовленостей, досягнутих під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, наголосили в Енергоатомі.

У майбутньому місії Агентства будуть присутні на ключових для безпеки ядерних об’єктах електричних підстанцій.

“Рашисти змінили тактику та атакують об’єкти, які надзвичайно важливі для безперебійної роботи наших АЕС. Окупанти створюють загрозу ядерній та радіаційній безпеці, й це справжній тероризм проти людства. Весь цивілізований світ має жорстко засудити ці дії та вимагати припинити атаки на підстанції”, – прокоментував керівник Енергоатому Петро Котін.

Теги: Енергоатом, енергосистема України, МАГАТЕ

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