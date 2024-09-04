Про це йдеться в опублікованому на сайті МАГАТЕ звіті про дворічну присутність місії експертів на окупованій Росією українській ЗАЕС.

“Cпівробітники МАГАТЕ продовжують повідомляти про присутність на станції озброєних людей та військової техніки”, – зазначається у звіті.

Це порушує один із п’яти принципів безпеки для Запорізької АЕС, запропонованих у травні 2023 року гендиректором МАГАТЕ, а саме – станція не повинна використовуватися як сховище або база для зберігання важкого озброєння чи військових, які можуть бути залучені для атак з території АЕС.

Ще одне порушення, пов’язане з іншим принципом безпеки, який передбачає відмову від атак на станцію чи з неї, сталося у квітні 2024 року, коли на АЕС було здійснено атаку безпілотниками.

У звіті також зазначається, що експерти місії МАГАТЕ, присутні на ЗАЕС, стикаються з обмеженнями у доступі до окремих зон.

“Співробітники МАГАТЕ проводять обходи об’єкта та технічні обговорення з керівництвом ЗАЕС, зосереджуючи увагу на питаннях ядерної та радіаційної безпеки, включаючи системи безпеки станції, технічне обслуговування та випробування, управління конфігурацією, кадрове забезпечення, фізичний захист, радіаційний захист, готовність до аварійних ситуацій та реагування на них. Ці заходи проводяться у будні, вихідні, святкові та вечірні години, за необхідності. Хоча ця діяльність була корисною для оцінки ситуації з ядерною та фізичною ядерною безпекою на станції, МАГАТЕ зіткнулося з обмеженнями в отриманні доступу до деяких ділянок”, – йдеться у документі.

За даними звіту, вимірювання, проведені під час регулярних обходів експертами МАГАТЕ, показують, що рівні радіації на ЗАЕС “залишаються в межах очікуваного діапазону”. Проте загальна ситуація з ядерною безпекою на станції, окупованій російськими силами, залишається “дуже нестабільною”.

“Постійна присутність персоналу МАГАТЕ відіграє важливу роль у зниженні ризику ядерної аварії на ЗАЕС. Однак загальна ситуація з ядерною безпекою на ЗАЕС залишається дуже нестабільною. За два роки тривалої присутності всі сім “стовпів” (ядерної безпеки, запропоновані гендиректором МАГАТЕ – ред.) були повністю або частково скомпрометовані. Оцінки, проведені МАГАТЕ на сьогоднішній день, демонструють, що ризики на ЗАЕС залишаються високими”, – підкреслили в агентстві.