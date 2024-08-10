МАГАТЕ стежить за ситуацією з військовими діями поблизу Курської АЕС в Росії та закликає до забезпечення фізичної цілісності станції.

Про це йдеться на сайті МАГАТЕ.

Гендиректор МАГАТЕ Гроссі закликав усі сторони дотримуватися фізичної цілісності атомної електростанції та дотримуватися семи основних принципів ядерної безпеки під час збройного конфлікту.

Він підкреслив важливість стриманості, щоб уникнути ядерної аварії з серйозними наслідками. Гроссі також повідомив про свій контакт з владою обох країн.

У МАГАТЕ зазначили, що з шести енергоблоків Запорізької АЕС два зупинені, два працюють, а два – на стадії будівництва.

Місто Курчатов, де розташована Курська АЕС, знаходиться за 100 км від кордону з Україною. Нещодавно постпредство РФ у Відні заявило про виявлення уламків, ймовірно, збитих ракет на станції, але ця інформація не підтверджена.

У ніч на 10 серпня в Курській області оголосили ракетну небезпеку, а 9 серпня в кількох областях РФ запровадили режим контртерористичної операції.