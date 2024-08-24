Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що Запорізька атомна електростанція часто залежить від одного зовнішнього джерела електроенергії через російські обстріли.

Про це повідомляє пресслужба агенства.

Гроссі повідомив, що Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) втратила підключення до резервної лінії електропередачі через коротке замикання, що сталося вчора.

Це призвело до залежності станції від одного джерела живлення. Лінію 330 кВ “Феросплавна-1” відключили для технічного обслуговування, але її відновили сьогодні. Причина короткого замикання залишається невідомою.

Останній збій на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) стався на фоні військової активності в регіоні, що викликало занепокоєння щодо ядерної безпеки. Команда МАГАТЕ зафіксувала вибухи поблизу станції, що підкреслює її вразливість, оскільки вона змушена покладатися лише на одне зовнішнє джерело електроенергії для забезпечення основних функцій безпеки.

Генеральний директор МАГАТЕ Гроссі наголосив на необхідності дотримання п’яти принципів захисту об’єкта. Раніше ЗАЕС мала чотири лінії електропередач напругою 750 кВ і шість – 330 кВ, але наразі підключена лише до Дніпровської лінії 750 кВ.