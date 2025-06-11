Махмуд Аббас засудив напад ХАМАС на Ізраїль і закликав до звільнення заручників

Про це пише The Times of Israel

Махмуд Аббас, лідер Палестинської автономії, вперше публічно висловив осуд на адресу нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль, що відбувся 7 жовтня 2023 року. Цю інформацію оприлюднило видання The Times of Israel.

У своєму листі до президента Франції Емманюеля Макрона та спадкоємного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана, які є співголовами найближчої конференції ООН, присвяченої майбутньому Палестини, Аббас підкреслив свою позицію.

“Те, що ХАМАС зробив 7 жовтня, убивши й взявши в заручники мирних жителів, є неприйнятним і заслуговує на засудження, і ХАМАС повинен негайно звільнити всіх заручників і полонених.” – Махмуд Аббас

Хоча Аббас завжди відкидав насильство як метод досягнення палестинського самовизначення, раніше він не висловлював публічного осуду дій ХАМАС. Наразі він намагається отримати підтримку міжнародної спільноти, щоб Палестинська автономія змогла стати новою керівною силою в Газі, замінивши ХАМАС.

Нагадаємо, що 7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив напад на Ізраїль з території Сектора Гази, захопивши кілька населених пунктів у прикордонній зоні та взявши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав контртерористичну операцію проти бойовиків.

Внаслідок військових дій у палестинському анклаві виникла гуманітарна криза, внаслідок якої загинули сотні людей. Ізраїль звинувачує ХАМАС у загрозі безпеці країни.

15 січня 2025 року між Ізраїлем та ХАМАС була укладена угода про припинення вогню, яка набула чинності 19 січня 2025 року. Угода передбачала три етапи, включаючи повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ із густонаселених районів Сектора Гази та звільнення частини заручників.

Проте 18 березня 2025 року Сили оборони Ізраїлю та Сили безпеки Ізраїлю повідомили про відновлення бойових дій у Секторі Гази.

17 травня Армія оборони Ізраїлю оголосила про новий наступ у палестинському анклаві з метою ліквідації ХАМАС та звільнення заручників. Палестина повідомила про 146 загиблих. Бойові дії тривають.

30 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС близькі до укладання угоди про припинення вогню на 60 днів.