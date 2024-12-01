Ярослава Магучіх стала найкращою легкоатлеткою року у небігових дисциплінах премії від World Athletics.

Про це повідомляє World Athletics Awards.

Серед суперниць Магучіх були: олімпійська чемпіонка з метання диска Валері Оллман, олімпійська чемпіонка й чемпіонка світу в приміщенні зі стрибків у довжину американка Тара Девіс-Вудхолл, олімпійська чемпіонка й переможниця Діамантової ліги, австралійська стрибунка з жердиною Ніна Кеннеді, та олімпійська чемпіонка з семиборства бельгійка Нафіссату Тіам.

Нагадаємо, 2024 рік був неймовірно вдалим для Ярослави. Магучіх стала олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту, чемпіонкою Європи, срібною призеркою чемпіонату світу в приміщенні. Також українка втретє поспіль стала переможницею Діамантової ліги.