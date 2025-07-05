Майя Санду про вибори в Молдові та європейське майбутнє

Про це пише Reuters.
Президентка Молдови Майя Санду підкреслила, що майбутнє країни в Європейському Союзі безпосередньо залежить від вибору громадян на парламентських виборах, які заплановані на вересень. Цю інформацію повідомили міжнародні новинні агентства.
Після історичного саміту ЄС і Молдови, що відбувся в Кишиневі, Санду акцентувала увагу на важливості збереження більшості в парламенті для її Партії дії та солідарності (PAS), щоб протистояти проросійським силам, зокрема Соціалістичній партії.
“Добробут і мир не виникають самі по собі – їх потрібно створювати. Європейський Союз уже приходить сюди. Єдиний ризик – якщо ми зупинимося.”
Санду та її партія рішуче засуджують агресію Росії в Україні та звинувачують Москву у спробах дестабілізувати ситуацію в Молдові. Водночас Росія стверджує, що багато молдован прагнуть зберегти тісні зв’язки з Москвою.
Згідно з останніми опитуваннями, жодна з політичних партій не зможе отримати одноосібну більшість у парламенті, що може призвести до необхідності формування коаліцій з іншими проєвропейськими силами.
На саміті ЄС було оголошено про виділення першого траншу у розмірі 270 мільйонів євро в рамках Плану економічного зростання для Молдови. У заході взяли участь голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова Європейської ради Антоніу Кошта.
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- Посли ЄС не досягли згоди щодо 18-го пакету санкцій проти Росії, який передбачає обмеження в енергетиці та фінансах.