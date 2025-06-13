Мая Санду про загострення кризи в Придністров’ї перед виборами

Про це заявила президентка Молдови Мая Санду, передає NewsMaker.

Президентка Молдови Мая Санду висловила занепокоєння щодо можливого загострення кризи в Придністров’ї, яке може бути використане Росією для дестабілізації ситуації в країні перед парламентськими виборами цієї осені. Вона зазначила, що такі дії можуть вплинути на результати голосування на лівому березі Дністра.

“Усі ці роки Росія використовувала мешканців Придністров’я і будь-якої миті може спровокувати ще більшу кризу, якщо це відповідатиме її планам у Молдові. Ми можемо чекати на поглиблення цієї кризи найближчими місяцями, до виборів.” – Мая Санду

Санду підкреслила, що Росія може не лише намагатися підкупити виборців на лівобережжі, але й шантажувати населення, свідомо створюючи нестабільність у регіоні.

Вона також зазначила, що Москва може обіцяти допомогу в обмін на голоси на Правому березі, запевнивши, що відповідні державні структури вивчають ризики та вживають заходів для забезпечення вільних і справедливих виборів.

“Ми зробимо все можливе, щоб вибори були справжніми.” – Мая Санду

Президентка також зазначила, що ситуація в Придністров’ї залишається напруженою, і Кишинів готовий підтримати населення лівобережжя. Проте, спочатку молдовська влада повинна вирішити “головну проблему – виведення російських військ”.

“Це ключовий момент, який ми повинні вирішити мирним шляхом, тому що інакше ми не зможемо виправдати нашу фінансову підтримку.” – Мая Санду

Придністровська молдавська республіка, або Придністров’я, є квазі-державою, що займає молдовську частину Лівого берега Дністра та має невеликий анклав на Правому березі. Ця територія стала ареною для першої спроби Росії вести гібридну війну, що розпочалася одночасно з проголошенням незалежності Молдови і призвела до війни, в якій загинуло близько 1200 людей.