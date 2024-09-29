Президент вважає, що у жовтні на зустрічі у форматі "Рамштайн" разом з партнерами потрібно буде визначитись щодо посилення тиску на Росію заради справедливого миру.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

За його словами, у жовтні на зустрічі у форматі “Рамштайн” разом з партнерами потрібно буде визначитись щодо посилення тиску на Росію заради справедливого миру.

“І вже команди – наша й партнерів – почали готуватись до “Рамштайну”. За півтора тижня, у жовтні на “Рамштайні” ми маємо визначитись разом з іншими лідерами щодо спільних кроків та спільного бачення, як посилити тиск на Росію за цю війну й заради миру. Справедливого миру”, — сказав Зеленський.

Він також нагадав про те, що Росія щодня використовує близько сотні керованих авіабомб для ударів по Україні. Тому, за його словами, це – постійне нагадування всім партнерам України, які можуть допомогти, що потрібно більше далекобійності для України, ППО і санкцій проти Росії.