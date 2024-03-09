Як зазначає видання NBC News, плани перебувають на попередніх стадіях і ще далекі від остаточного формування, але республіканці, які підтримують Україну, хочуть бути готовими до прийняття закону, щойно Конгрес 22 березня затвердить черговий законопроєкт з фінансування уряду.

Серед пропозицій, які висувають на обговорення, зокрема розглядається можливість надання частини невійськової допомоги як вид кредиту.

Російські активи, конфісковані урядом США через санкції, також можуть бути використані як застава для кредиту українцям. Про це сказав голова Палати представників із закордонних справ Майк МакКол. Він також додав, що план може мати щедру систему погашення для допомоги Україні.