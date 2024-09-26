Про це у Facebook повідомила кореспондентка Голосу Америки Катерина Лісунова.
«Я не зміг запланувати зустріч із Зеленським на цьому тижні, тому що я був дуже зайнятий, як ви всі могли помітити. І я навіть не думаю, що буду в місті завтра. Але подивіться, що б я йому сказав, якби ми сіли, ми б поговорили про цей лист про посла. Я думаю, що це був дуже жахливий розвиток подій, і він напружує відносини між двома країнами в дуже невдалий для України час, тому я шкодую про це», — заявив Джонсон, відповідаючи на запитання, чи зустрінеться він з Зеленським, і якщо ні, то чи не через поїздку президента України до Пенсильванії.
25 вересня Майк Джонсон звернувся до Володимира Зеленського із закликом звільнити посолку України у США Оксану Маркарову.
У листі, який він опублікував у своєму X, Джонсон вимагає «негайно звільнити» Маркарову і згадує слова глави української держави про те, що Київ не втручається у внутрішню політику США і не впливає на думку американців перед виборами президента країни в листопаді.
«Очевидно, цього тижня про цю мету забули, коли посолка Маркарова організувала захід, під час якого ви відвідали американського виробника зброї», — написав він.