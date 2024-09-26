Про це у Facebook повідомила кореспондентка Голосу Америки Катерина Лісунова.

«Я не зміг запланувати зустріч із Зеленським на цьому тижні, тому що я був дуже зайнятий, як ви всі могли помітити. І я навіть не думаю, що буду в місті завтра. Але подивіться, що б я йому сказав, якби ми сіли, ми б поговорили про цей лист про посла. Я думаю, що це був дуже жахливий розвиток подій, і він напружує відносини між двома країнами в дуже невдалий для України час, тому я шкодую про це», — заявив Джонсон, відповідаючи на запитання, чи зустрінеться він з Зеленським, і якщо ні, то чи не через поїздку президента України до Пенсильванії.