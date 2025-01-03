Про це повідомляє CNN.

Джонсон отримав 218 голосів, що стало можливим завдяки підтримці конгресменів Кіта Селфа та Ральфа Нормана, які спочатку голосували за інших кандидатів.

“Я готовий приступити до роботи”, – зазначив Майк Джонсон у коментарі CNN після обрання на посаду.

Спочатку голосування не дало Джонсону необхідної більшості через три голоси, що пішли до інших кандидатів. Конгресмен Томас Массі підтримав Тома Еммера, Ральф Норман — Джима Джордана, а Кіт Селф проголосував за Байрона Дональдса. За умов вузької республіканської більшості в Палаті представників Джонсон міг дозволити собі лише один голос проти.

Після завершення основного раунду голосування ситуація залишалася невизначеною. Однак голосування залишалося відкритим, що дало Джонсону можливість переконати своїх колег змінити рішення. У результаті Селф і Норман переглянули свої позиції та підтримали кандидатуру Джонсона, забезпечивши йому необхідну більшість.

Майк Джонсон опиняється перед серйозними викликами. Палата представників має найменшу республіканську більшість за майже століття, що ускладнює досягнення консенсусу серед законодавців.

“Це був вирішальний момент, який вимагав наполегливості та переконливості”, – зауважив один із посадовців.

Зазначимо, що Майк Джонсон є прихильником підтримки України у її боротьбі за свободу. Він виступає за надання військової допомоги, включно із сучасними озброєннями, щоб протидіяти російській агресії.