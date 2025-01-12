Про це Волтц заявив в ефірі ABC News.
“Ми б хотіли побачити припинення вогню у будь-який день. Це був би неймовірний крок для обох сторін і це б дозволило нам розпочати роботу з якогось типу переговорів. Усі знають, що це має закінчитись дипломатичним шляхом. Я просто не вважаю реалістичним говорити про те, що ми збираємось вигнати кожного росіянина з кожного клаптика української землі, навіть з Криму. Президент Трамп визнав цю реальність і я думаю, що це великий крок вперед, що увесь світ визнає цю реальність”, — сказав Волц.
Нагадаємо, 20 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що в України наразі немає достатньої сили для того, щоб повернути собі кордони 1991 року. Держава готова повертати Крим дипломатичним шляхом. Водночас, за словами Зеленського, Україна юридично не може визнати будь-яку окуповану територію російською.
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