З початку війни радіотехнічні війська Повітряних сил зафіксували майже мільйон повітряних цілей.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

“З початку великої війни з Росією радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід понад 345 000 ворожих цілей: 175 тисяч літаків, 100 тисяч вертольотів, 57 тисяч БпЛА, понад 13 тисяч ракет різних типів”, — йдеться у повідомленні.

Додамо, що в ніч на 26 листопада російські війська здійснили найбільшу за час війни атаку ударними дронами, запустивши 188 безпілотників по території України. Силами ППО вдалося збити 76 ворожих безпілотників у 17 областях України. Ще 95 БпЛА були локаційно втрачені, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, а п’ять безпілотників полетіли у бік Білорусі.