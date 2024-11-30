Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
“З початку великої війни з Росією радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід понад 345 000 ворожих цілей: 175 тисяч літаків, 100 тисяч вертольотів, 57 тисяч БпЛА, понад 13 тисяч ракет різних типів”, — йдеться у повідомленні.
Додамо, що в ніч на 26 листопада російські війська здійснили найбільшу за час війни атаку ударними дронами, запустивши 188 безпілотників по території України. Силами ППО вдалося збити 76 ворожих безпілотників у 17 областях України. Ще 95 БпЛА були локаційно втрачені, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, а п’ять безпілотників полетіли у бік Білорусі.
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