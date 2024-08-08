Міністерство фінансів України отримало понад 93 млрд доларів бюджетної підтримки від міжнародних партнерів з лютого 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Мінфін України отримав понад 93 млрд доларів США бюджетної підтримки від міжнародних партнерів з лютого 2022 року, що сприяє фінансуванню соціальних та гуманітарних потреб, таких як програми соціальної підтримки, пенсійні виплати та зарплати держслужбовців.

Фінансова допомога Україні свідчить про довіру міжнародних партнерів, підкреслює Мінфін. Прозорість і підзвітність є ключовими аспектами співпраці з донорами. Разом зі Світовим банком Мінфін забезпечує прозоре використання коштів, зокрема близько 40 млрд доларів США, отриманих через механізми банку.

Проєкт PEACE in Ukraine є найбільшим за обсягом фінансування, з якого до бюджету надійшло близько 30 млрд доларів, переважно від США, а також за рахунок інших міжнародних партнерів.

Українська сторона надсилає звіти про витрати, які перевіряє Світовий банк, що дозволяє надходження коштів до державного бюджету для компенсації витрат у рамках проекту PEACE in Ukraine.

Міністерство фінансів України разом з компанією Делойт Консалтинг моніторить бюджетну підтримку Уряду США, а також проводить перевірку витрат з PricewaterhouseCoopers Ukraine.

Крім того, Мінфін та Світовий банк здійснюють багаторівневий моніторинг фінансування через інші проекти Світового банку. У 2022-2023 роках Мінфін також співпрацював з ЄС у контролі за макрофінансовою допомогою, залучивши понад 25 млрд євро.

ЄС створив Аудиторську раду для моніторингу та контролю використання 50 млрд євро в рамках інструменту Ukraine Facility на 2024-2027 роки, з яких вже залучено 7,9 млрд євро.

Рада має право запитувати інформацію, звертатися до органів влади та проводити власні перевірки для запобігання зловживанням.